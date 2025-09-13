Niño de 5 años muere al caer en una alcantarilla en Tocuyito

Por
cactus24
-

Un niño de cinco años identificado como Wilmer David Rivas, falleció la tarde de este viernes al caer en una boca de visita sin tapa en el sector 5 de la comunidad Fundación CAP, en la parroquia Tocuyito del municipio Libertador, estado Carabobo. 

El lamentable suceso ocurrió aproximadamente a las 4:00 p.m. cuando el pequeño Wilmer transitaba por la calle La Campiña. Según los reportes, la alcantarilla pluvial había perdido su tapa, aparentemente debido a la presión generada por las fuertes precipitaciones, detalla el medio La Calle.

Tras el accidente, familiares y vecinos de la comunidad activaron las alarmas y comenzaron una búsqueda desesperada, mientras alertaban a las autoridades. Rápidamente, funcionarios de los Bomberos de Libertador y Carabobo, Protección Civil y otros organismos de rescate se desplegaron en la zona.

Las labores de búsqueda se concentraron en el Río Bermeja, donde finalmente fue hallado el cuerpo del menor. Los equipos de rescate le brindaron los primeros auxilios en el lugar y lo trasladaron de emergencia a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET). Sin embargo, lamentablemente, el pequeño Wilmer llegó al centro médico sin signos vitales.

