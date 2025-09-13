Fallece actor y cantante de Netflix tras caer de edificio en Pekín

El actor y cantante Alan “Yu” Menglong falleció el 11 de septiembre a los 37 años luego de caer de un edificio en el distrito de Chaoyang, Pekín. Su papel protagónico en la serie de Netflix Eternal Love lo había consolidado como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en China.

A través de Weibo, la familia informó: “El dolor es insoportable, anunciamos que nuestro querido Menglong falleció el 11 de septiembre tras caer desde un edificio. La policía ha descartado cualquier tipo de delito. Esperemos que descanse en paz”.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la caída ocurrió desde un apartamento. Testigos indicaron que el actor se había encerrado en su habitación durante la madrugada y fue hallado sin vida poco después. La policía señaló que el mosquitero de la ventana estaba roto, apoyando la hipótesis de un accidente.

Aunque se descartó un crimen, las investigaciones continúan abiertas para confirmar si hubo negligencia o alguna otra circunstancia involucrada.

Antes de su éxito en televisión, Menglong participó en concursos musicales como My Show! My Style y Super Boy, donde alcanzó el top diez en 2013. Posteriormente lanzó el sencillo “Just Nice” en 2014 y el álbum Toy en 2015.

En la pantalla chica, el actor consolidó su fama con series como The Legend of the White Snake, Love Game in Eastern Family y Go Princess Go, convirtiéndose en una figura influyente tanto en la música como en la televisión china.