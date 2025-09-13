Esposa de Charlie Kirk tras crimen: «No saben lo que acaban de desatar»

El asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, ha generado una oleada de reacciones en Estados Unidos. Tres días después del hecho en el que perdió la vida dentro de una universidad de Utah, su esposa, Erika Kirk, apareció públicamente para rendir homenaje a su marido y lanzar un mensaje cargado de dolor, fe y determinación.

Por medio de una publicación en redes, Erika abrió su intervención con palabras que retumbaron como una advertencia: “El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país y en el mundo”.

En redes sociales, reforzó este mismo mensaje con un tono desafiante y emotivo: “El mundo es malvado. Pero nuestro salvador, nuestro Señor, nuestro Dios es tan bueno. Nunca tendré las palabras, nunca. No tienen idea de lo que acaban de encender en esta esposa. Si pensaban que la misión de mi esposo era grande antes… no tienen idea. Todos ustedes nunca, jamás, olvidarán a mi esposo. Yo me encargaré de eso”.

La ex Miss Arizona y empresaria, que actualmente cursa un doctorado en estudios bíblicos, recordó a Charlie como un hombre de fe y familia. “Charlie amaba a sus hijos. Y me amaba a mí, con todo su corazón. Y se aseguraba de que lo supiera todos los días”, relató, al tiempo que lo describió como un padre “perfecto” para los dos pequeños que deja: una niña de tres años y un niño de apenas quince meses.

“Mataron a Charlie porque predicaba patriotismo, fe y el amor misericordioso de Dios”. En medio de las lágrimas, citó versículos bíblicos y sostuvo que la misión de su pareja seguirá expandiéndose: “Él nunca se rindió. Uno de sus lemas era: nunca rendirse. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos”.