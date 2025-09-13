El pan con chicharrón peruano se corona en el «Mundial de Desayunos»

En un duelo culinario que mantuvo en vilo a millones de usuarios en redes sociales, el pan con chicharrón peruano se alzó como el campeón del «Mundial de Desayunos», un torneo virtual organizado por el popular streamer español Ibai Llanos. Con una victoria ajustadísima, este plato bandera de la gastronomía peruana superó en la final a la emblemática arepa reina pepiada de Venezuela.

El anuncio se realizó a través del canal de Instagram de Llanos, quien calificó el resultado como una «locura» debido a lo reñido de la votación. La victoria se decidió por un margen de apenas 200,000 votos: el pan con chicharrón acumuló 12.8 millones de apoyos, mientras que la arepa venezolana se quedó con 12.6 millones.

Este «Mundial de Desayunos» se convirtió en un fenómeno viral que demostró el poder de la gastronomía para unir y movilizar a las comunidades en línea. La arepa venezolana, uno de los finalistas, mostró un apoyo masivo en plataformas como TikTok, donde obtuvo 6.4 millones de votos, y en Instagram, con 4.9 millones. Sin embargo, no fue suficiente para superar al chicharrón peruano, que supo capitalizar el fervor de los usuarios.

La victoria del pan con chicharrón no solo celebra una de las comidas más queridas de Perú, sino que también subraya la influencia de creadores de contenido como Ibai Llanos para impulsar tendencias globales y poner en el foco a la rica diversidad cultural de América Latina.

La arepa reina pepiada, por su parte, se ganó el respeto de la audiencia, demostrando por qué es uno de los platos más icónicos y queridos de Venezuela.