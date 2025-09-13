El «Canelo» Álvarez listo para medirse a Crawford esta noche en Las Vegas

Saúl Álvarez volverá a subirse al ring el este sábado 13 de septiembre para enfrentarse a Terence Crawford.

El Allegiant Stadium, la casa de Las Vegas Raiders de la National Football League (NFL), será el escenario del combate entre el boxeador mexicano y el estadounidense.

El tapatío expondrá su campeonato mundial indiscutido de la categoría de peso supermediano ante el pugilista que ocupa la tercera posición del ranking Libra por Libra de ESPN y de la revista The Ring.

Para el originario de Guadalajara, la pelea no será nada sencilla porque estará midiendo fuerzas con el Bud, quien ostenta un récord profesional impresionante de 41 victorias, 31 por la vía del nocaut. Nunca ha perdido en carrera.

Además, el boxeador zurdo ha noqueado a 11 de sus últimos 12 oponentes, por lo que llega con la motivación en lo más alto para medir fuerzas con el Canelo en el inmueble vegasino.

Cabe resaltar que el nacido en Omaha, Nebraska, hizo historia al convertirse en el primer doble campeón indiscutido en la era de los cuatro títulos: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).