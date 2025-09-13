Confirman 11 personas fallecidas tras explosión de pipa en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que se reportan 11 personas muertas, 43 hospitalizadas y 29 dadas de alta tras la explosión de una pipa de gas, el pasado miércoles 10 de septiembre.

La dependencia capitalina dio a conocer la más reciente actualización de la lista de víctimas, la mañana de este sábado 13 de septiembre, tres días después de la tragedia ocurrida en el puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Como se dio a conocer la noche de este viernes, la undécima víctima mortal de la explosión fue la señora Alicia Matías Teodoro, quien salvó a su nieta durante el estallido de la pipa de gas.

La mujer de 49 años estuvo tres días internada en el Hospital Magdalena de las Salinas bajo cuidados especializados, sin embargo, su cuerpo no aguantó más y perdió la vida.

La víspera, la Fiscalía capitalina informó que la volcadura y explosión de la pipa de gas, ocurrida en la zona del Distribuidor Vial de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, no se debió a un bache en la vialidad.

La dependencia precisó que, a partir de las inspecciones realizadas por peritos, en el lugar del accidente no se encontró ningún bache, ni daños en el asfalto.

Según las indagatorias, el tanque de gas presentó una ruptura en un casquete tras chocar con un objeto sólido, lo que provocó la fuga del combustible.

La Fiscalía está a la espera de recibir, por parte de la empresa transportadora Silza, la documentación que acredite la operación del tractocamión, así como la bitácora de mantenimiento de la unidad y del contenedor que volcó y provocó la explosión.