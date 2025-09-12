Trump anuncia que el supuesto asesino de Charlie Kirk fue detenido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el presunto asesino del activista de ultraderecha Charlie Kirk fue detenido. “Con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia”, sostuvo. Medios locales lo identificaron como Tyler Robinson, de 22 años.

Según declaró el mandatario en una entrevista con Fox News, alguien “muy cercano” al sospechoso lo entregó. Fuentes informaron a CNN que el asesino se confesó a su padre, quien contactó a las autoridades.

Según Trump, en la detención también habría participado un pastor involucrado en las fuerzas del orden que lo habría reconocido.

“Lo condujeron a una comisaría, y ahí se encuentra en estos momentos”, añadió. “Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando”, insistió.

Según el New York Times, el sospechoso fue detenido alrededor de las 23:00 hora local en Utah el jueves por la noche.

Trump pidió la pena de muerte para el asesino de Charlie Kirk

Luego el mandatario abogó por la pena de muerte para el tirador: “Espero que lo declaren culpable y que le impongan la pena de muerte. Lo que hizo… Charlie Kirk era la mejor persona y no se merecía esto».

Cuando periodistas le preguntaron cómo se podía “arreglar el país” y poner fin a la fuerte división política, Trump fue contundente: “no me importa en lo más mínimo”.

“Los radicales de derecha suelen ser radicales porque no quieren ver delincuencia. No quieren ver delincuencia, les preocupa la frontera”, afirmó Trump. “Los radicales de izquierda son el problema, son crueles, horribles y políticamente astutos”, continuó.

Cactus24 (12-09-2025)

