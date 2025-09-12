Transportaban 32 panelas de marihuana en 4 cuñetes de pintura

Tres mujeres y tres hombres fueron detenidos por su presunta vinculación con el traslado de 32 panelas de marihuana y dos de cocaína.

La información fue publicada en las redes sociales de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) 31 Apure, comandada por el general de división Daniel Alfonzo Galarraga Torres.

El procedimiento se realizó en el Punto de Atención al Ciudadano El Nazareno, ubicado en el municipio Achaguas del estado Apure donde originalmente detuvieron a dos hombres quienes transportaban cuatro cuñetes de pinturas en cuyo interior llevaban las 32 panelas de marihuana que sumaron 17 kilos 225 gramos.

En los referidos envases plásticos igualmente transportaban dos envoltorios de cocaína que pesaron en total 1 kilo 50 gramos.

En ese procedimiento quedaron detenidos Nilda Crisálida Rojas, María Alejandrina Rodríguez Hernández, Yusmar Andreina Solano Pérez, Willian José Pérez Solano, Freddy Leonardo Rivero y Víctor Antonio Braca Díaz.

Cactus24 (12-09-2025)

