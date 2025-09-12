Sube a 48 el número de heridos por explosión de fábrica de fuegos artificiales en San Francisco

Cuarenta y ocho personas afectadas, 482 viviendas arrasadas por la onda expansiva y ningún fallecido, es el balance de los afectados por la explosión de la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde, ubicada en la parroquia Marcial Hernández del municipio metropolitano.

Tras la conflagración ocurrida este jueves, 11 de septiembre, se mantuvieron desplegados los organismos de seguridad y prevención, el Sistema Público Nacional de Salud e instituciones del área social.

En la medianoche, el gobernador del Zulia, Luis Caldera, se reunió en la sede del Cuerpo de Bomberos de San Francisco junto al comandante de la Zodi Zulia, GD Javier Magallanes y el alcalde de esa localidad, Héctor Soto, con el personal que se encontraba en el lugar, atendiendo a personas que sufrieron del estallido de esta fábrica.

«Fueron afectadas 48 personas, de las cuales 46 ya se encuentran de alta hospitalaria con tratamiento -dijo el mandatario regional-; además hemos contabilizado 482 viviendas afectadas, cuyos habitantes, desde el inicio del suceso, reciben atención de la Autoridad Única de Salud del Zulia y de San Francisco, médicos de los hospitales, Fundasalud, Ministerio de Alimentación, a través de Mercal, las Casas de Alimentación», puntualizó.

El gobernador informó que hay un proceso de investigación por parte del Cuerpo de Bomberos, el Ministerio Público y organismos de inteligencia, para determinar las causas del siniestro y dar una guía a nivel de seguridad.

El gobernador Caldera indicó que la fase siguiente es la atención y recuperación de la zona, en la que estará al frente el alcalde Soto, con el apoyo del Gobierno regional y nacional.

Cactus24 12-09-2025

