Saab anunció la detención de otro exfiscal en Sucre

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que fue detenido para ser imputado por el Ministerio Público (MP) de Sucre, Ygnacio José López Arias, exfiscal 2.º de Ambiente de la entidad, por delitos de extorsión y corrupción.

A través de la red social Instagram, Saab detalló que esta aprehensión fue realizada luego de ser denunciado por una víctima a quien dicho exfuncionario extorsionó a cambio de «resolverle una causa».

Asimismo, señaló que el exfiscal se encuentra incurso en «delitos tipificados» en la ley contra la corrupción. Además, luego de ser imputado por el Ministerio Público, quedará privado de libertad.

Cactus24 (12-09-2025)

