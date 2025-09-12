Onda Tropical 34 llegará a Venezuela en las próximas horas

La Onda Tropical N.º 34 de la temporada se desplaza hacia Venezuela y en las próximas horas de este viernes llegará a Guayana Esequiba. La misma se ha reubicado al norte de Surinam.

Asimismo, la Onda Tropical N.º 35 se desplaza sobre el Atlántico Central Tropical y se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el domingo 14 y lunes 15 de septiembre.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) instó a la ciudadanía a tomar precauciones debido al pronóstico de lluvias o chubascos dispersos en algunas regiones del país.

Cactus24 12-09-2025

