Nepal designa a Sushila Karki como primera ministra

Nepal designó a Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo, como primera ministra de transición del país asiático, después de la dimisión de Sharma Oli por la muerte de decenas de personas en las protestas contra el Gobierno por el aumento de la corrupción y la prohibición del acceso a las principales redes sociales.

El presidente nepalí, Ram Chandra Paudel, acordó disolver la Cámara de Representantes y nombrar a Karki como primera ministra interina, en línea con las demandas de los manifestantes.

Nacida en 1952, Sushila Karki, se convirtió en 2016 en la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo del país y dirigió el Poder Judicial durante aproximadamente un año. Está casada con Durga Subedi, que fue líder de la formación política Congreso Nepalí y que estuvo involucrado en el secuestro de un avión en 1973.

Por su parte, la Policía nepalí informó de que el número de personas fallecidas por las protestas ha llegado a 51, más de 1.770 personas resultaron heridas.

Cactus24 12-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.