Maduro: Juventud asumirá la formación política ante la guerra cognitiva

El presidente Nicolás Maduro, a los jóvenes del país, durante el 17 aniversario de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), reiteró que la juventud venezolana tiene el desafío de ir perfeccionando los procesos formativos en lo político, en lo ideológico y en lo organizativo, para formarse como líderes y lideresas.

El Mandatario nacional Expresó desde Filas de Mariche, que hay que darle anticuerpos a la población joven de Venezuela «frente a la guerra cognitiva, la guerra psicológica, la guerra cultural de todos los días, en las redes, para envenenar a la juventud con los venenos de la sociedad occidental del norte», dijo para referirse a los episodios de supremacismo, venganza, odio y violencia que se genera desde el imperio del norte.

En este sentido, agregó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, que en Venezuela «estamos obligados a construir una sociedad de armonía, desarrollo, prosperidad, paz y felicidad compartida. Una sociedad solidaria, una sociedad de armonía, desarrollo, prosperidad, paz y felicidad compartida. Una sociedad solidaria, una sociedad socialista en los valores de Cristo, de Bolívar y de Chávez.

Durante su alocución, anunció que es momento para la construcción de un poderoso movimiento nacional de la juventud venezolana, que dé paso a poderosos movimientos revolucionarios de Venezuela, que cada vez puedan aportar más al Partido Socialista Unido de Venezuela.

Cactus24 12-09-2025

