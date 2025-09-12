LVBP sanciona a siete peloteros por violar Programa Antidopaje

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

La Liga Venezolana de Beisbol (LVBP), suspendió a siete jugadores que dieron positivo en el uso de sustancias prohibidas.

Los jugadores recibieron una serie de sanciones que van desde 20 hasta 60 juegos.

Los suspendidos por la LVBP son:

  • Willians Astudillo (Caribes de Anzoátegui)
  • Omar Bencomo Jr. (Tigres de Aragua)
  • Jhoulys Chacín (Leones del Caracas)
  • Tyler Alexander (Navegantes del Magallanes)
  • Yoanner Negrín (Tigres de Aragua)
  • Cristofer Ogando (Navegantes del Magallanes)
  • Félix Paulino (Bravos de Margarita)

 

Cactus24 12-09-2025

