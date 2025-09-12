Luzardo logra 10 ponches tras un inicio difícil y Filis barren a Mets

Jesús Luzardo no tenía idea de que estaba perfecto —bueno, al menos durante las últimas siete entradas— sino hasta que ponchó al boricua Francisco Lindor en la octava entrada.

Fue su décimo ponche del juego y el número 200 de la campaña.

El venezolano expuso sus motivos al manager de los Filis Rob Thomson para que le permitiera terminar el juego, pero no hubo suerte.

No con el dominicano Jhoan Durán disponible para cerrarlo.

Luzardo tuvo que conformarse con retirar a sus últimos 22 bateadores el jueves en una de sus actuaciones más dominantes de esta temporada, aún más asombrosa por el hecho de que permitió cinco hits y cuatro carreras en la primera entrada.

En su tercera apertura del año con al menos diez ponches y sin bases por bolas, Luzardo recibió apoyo ofensivo de Otto Kemp y Bryce Harper. Y los Filis remontaron para imponerse 6-4 sobre los Mets de Nueva York.

Kemp conectó un jonrón y produjo tres carreras por los Filis, quienes barrieron la serie de cuatro juegos. Han ganado ocho de los últimos diez en general y están en posición de asegurar su segundo título de división consecutivo.

La victoria amplió su ventaja en la División Este de la Liga Nacional sobre Nueva York a 11 juegos con 15 por disputar. Podrían asegurar el banderín este fin de semana contra Kansas City.

“Todo el juego, realmente, fue probablemente una de las victorias más impresionantes que hemos tenido en todo el año”, afirmó Thomson.

Luzardo (14-6) no ha perdido desde el 14 de agosto y se ha estabilizado después de un período difícil a mitad de temporada.

Efectuó 23 lanzamientos en la primera entrada y sólo 74 en el resto del juego. El zurdo lo hizo todo sin darse cuenta de que no había permitido un corredor en base durante los últimos siete innings.

“Sabía que había pasado un tiempo, pero no estaba seguro”, dijo Luzardo. “En la octava, la primera ya era un poco borrosa, así que no pensé mucho en eso”.

El as de Filadelfia, Zack Wheeler, quedó fuera por el resto de la temporada debido a complicaciones de un coágulo de sangre, Pero Luzardo, el dominicano Cristopher Sánchez y el venezolano Ranger Suárez son una parte superior de la rotación tan formidable como la del mejor contendiente en el béisbol.

Incluyendo al veterano de playoffs Aaron Nola, quien volvió a su forma con seis entradas en blanco en el primer juego de la serie, no es de extrañar que los Filis crean que finalmente pueden ganarlo todo después de quedarse cortos en cada una de las últimas tres postemporadas.

“Es difícil perder a uno de los mejores lanzadores en el béisbol, si no es que el mejor”, expresó Luzardo. “Lo único que podemos hacer es continuar y dar un paso adelante y hacerlo lo mejor que podamos. Creo que todos han hecho eso”.//AP

