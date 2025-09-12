Israel rechaza el resultado de la Asamblea de la ONU que aprueba creación del estado de Palestina

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Oren Marmorstein, calificó la resolución de la Asamblea General como un «circo político desconectado de la realidad». «En las docenas de cláusulas de la declaración respaldada por esta resolución, no hay ni una sola mención de que Hamás es una organización terrorista», añadió en su perfil de ‘X’.

El embajador de Israel ante la ONU Danny Danon, fue aún más contundente: «El único beneficiario es Hamás… Cuando los terroristas son los que aplauden, no estás avanzando hacia la paz; estás fomentando el terror». Estados Unidos, tradicional aliado de Israel, también se mostró muy crítico con la iniciativa.

El diplomático Morgan Ortagus aseguró que la votación representa «otra maniobra publicitaria mal orientada y poco oportuna». Según su intervención en la Asamblea, la resolución «es un regalo para Hamás. Lejos de promover la paz, la conferencia ya ha prolongado la guerra, ha envalentonado a Hamás y ha dañado las perspectivas de paz tanto a corto como a largo plazo».

Cactus24 12-09-2025

