Encuentran sin vida a la hija de un alcalde en Barinas

La noche de ayer jueves una repentina crecida en el Río La Acequia arrastró varios jóvenes, una de ellas se reportó como desaparecida, luego de intensa búsqueda encontraron el cuerpo sin vida de Salvany Salomé Guerrero de 20 años, hija del alcalde del municipio Antonio Jose de Sucre de Barinas, Salvador Guerrero.

Los funcionarios de los cuerpos de salvamento y rescate indicaron que la estudiante de la carrera de medicina, murió por ahogamiento.

Como se informó la joven, junto a otros compañeros de estudio, en horas de la tarde del pasado jueves, 11 de septiembre, se encontraba en las instalaciones del centro turístico Refugio de Vida, ubicado en el sector San Isidro, cuando una creciente del río la sorprendió arrastrando a las once personas que se encontraban a la orilla del afluente, de las cuales diez lograron salir.

Se dijo que funcionarios de diferentes servicios de emergencia y seguridad pública de los municipios Pedraza y Sucre durante toda la noche del jueves y madrugada de este viernes mantuvieron las labores de búsqueda hasta lograr conseguir el cuerpo sin vida de la joven.

Cactus24 (12-09-2025)

