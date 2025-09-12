El medallista olímpico Erriyon Knighton suspendido cuatro años por dopaje

El doble medallista olímpico, Erriyon Knighton, no podrá participar en los Mundiales de atletismo de Tokio, que inician este mismo sábado. El motivo es una suspensión de cuatro años tras ser suspendido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), después de dar positivo en los tests de dopaje.

Según informa la AIU, la sanción de Knighton, bronce en el doble hectómetro en Eugene 2022 y plata en Budapest 2023, comienza a contar desde este viernes, a lo que hay que sumar lo que cumplió entre el 12 de abril y el 19 de junio de 2024.

El velocista había atribuido su positivo a haber ingerido carne contaminada, sin embargo, dio positivo por trenbolona —una sustancia prohibida utilizada para el crecimiento muscular. Tras estos hechos, sucedidos en 2024, evitó una sanción tras el fallo de un árbitro independiente y fue autorizado a competir en los Juegos Olímpicos de ese mismo año, pero ahora queda suspendido de forma inmediata.

“El panel del TAS determinó que no existe prueba que permita concluir que la carne de rabo de buey importada a Estados Unidos pudiera contener residuos de trenbolona en la cantidad necesaria para provocar el resultado analítico adverso del atleta”, señaló el tribunal.

También se perderá el siguiente mundial la mediofondista etíope Diribe Welteji, quien ha sido suspendida provisionalmente por el TAS mientras se resuelve su caso de dopaje. La atleta de 23 años, que ganó la plata en los 1.500 metros en el Mundial de Budapest 2023, fue acusada de no someterse o negarse a presentar una muestra antidopaje por la Agencia Antidopaje de Etiopía a finales de agosto.

