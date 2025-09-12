El lunes 15-sep inician las clases en todas las instituciones educativas

El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, anunció que este lunes 15 de septiembre retornarán a clases para el Primer Momento Pedagógico en el periodo 2025-2026.

Rodríguez destacó que se incorporarán más de 110 mil niños y jóvenes que estaban fuera del sistema educativo gracias al plan de 100% escolaridad.

En ese sentido, Rodríguez hizo un llamado a todos los directores y docentes: «Cero burocracia». La prioridad es inscribir a cada niño y joven, sin importar si les faltan documentos o útiles. El compromiso es brindarles el apoyo y acompañamiento necesario para que no abandonen el aula. Esta iniciativa, que busca «casa por casa» a quienes por distintas razones se habían alejado de las clases, demuestra el esfuerzo colectivo del Gobierno y la comunidad.

Cactus24 12-09-2025

