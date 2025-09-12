Cuatro niños regresaron desde Estados Unidos en vuelo del Plan Vuelta a la Patria

“Cuatro niños que estaban en situación de secuestro por el Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) retornaron a Venezuela”, así lo anunció la presidenta del Plan Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, a través de sus redes sociales.

Fabri agradeció a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por sus gestiones para el retorno de los niños venezolanos. «Hoy ella ha hecho posible que puedan ser devueltos a su mamá». Asimismo, solicitó que siga, por favor, «enviando los niños y que siga intercediendo para hacer posible este milagro».

Informó que se había recibido una lista de nueve niños y solo llegaron cuatro: «Cada infante que regresa a la patria, para nosotros es una gran victoria y seguiremos luchando para que cada niño vuelva con sus familiares».

Yoel Zerpa, José Daniel Urdaneta, Breithker Mosquera y Dominic Carmona fueron los niños separados de sus familias en abierta violación del derecho internacional y de los derechos humanos y ahora están en brazos de su madre.

Cactus24 12-09-2025

