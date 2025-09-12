Autoridades identificaron al joven que asesinó a Charlie Kirk

Las autoridades identificaron a Tyler Robinson, de 22 años y residente de Utah, como el responsable del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Según el comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, Kirk fue atacado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, organizado por el capítulo local de Turning Point USA, organización fundada por él mismo.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre las circunstancias de la detención ni sobre los posibles motivos que llevaron al sospechoso a cometer el crimen, aunque por las primeras informaciones que van surgiendo se intuye que pueden ser motivos políticos. Se espera que en las próximas horas se conozcan más datos a medida que avance la investigación y se presenten los cargos de manera oficial.

La información sobre la captura de Robinson fue dada a conocer minutos antes por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien había anunciado «con un alto grado de certeza» que detuvieron al «presunto asesino» del comentarista conservador.

Cactus24 (12-09-2025)

