Asamblea General de la ONU aprueba la creación de un Estado palestino

La Asamblea General de Naciones Unidas ha dado un paso significativo hacia el reconocimiento de Palestina como Estado. Con 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones, el organismo internacional ha aprobado este viernes una resolución en apoyo a la creación de un Estado palestino independiente, soberano y democrático.

Entre los países que votaron a favor figura España, mientras que Estados Unidos, Israel, Argentina y Hungría se situaron en el bloque del rechazo. La resolución respalda la llamada ‘Declaración de Nueva York’, impulsada por Francia y Arabia Saudí, que busca retomar el debate sobre la solución de dos estados como vía para alcanzar una paz duradera en Oriente Próximo.

El documento aprobado en Naciones Unidas insta a dar pasos tangibles e irreversibles para alcanzar una solución política que garantice la creación de un Estado «independiente, soberano, económicamente viable y democrático». Además, subraya la necesidad de que estas acciones se lleven a cabo con urgencia y mediante compromisos concretos.

La Declaración fue presentada en julio en una reunión internacional a la que no asistieron representantes de Israel ni de Estados Unidos, que ya entonces se mostraron críticos con el planteamiento.

Cactus24 12-09-2025

