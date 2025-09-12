Arrestan por segunda vez al perverso que se dedica a oler trasero de mujeres

Un delincuente sexual registrado fue arrestado por segunda vez en un mes por presuntamente acosar a mujeres oliéndolas, dijo la policía de Burbank.

Calese Carron Crowder, de 38 años y residente de Glendale, fue arrestado el miércoles alrededor de las 22:45, según el Departamento de Policía de Brentwood (BPPD). Los detalles del incidente siguen siendo escasos mientras la investigación continúa.

Fue fichado alrededor de la 1 de la mañana del jueves y ha permanecido tras las rejas desde entonces, según consta en registros judiciales.

Crowder fue arrestado a finales de julio , cuando agentes acudieron a Nordstrom Rack, ubicado en la cuadra 1600 de N. Victory Place, tras recibir informes de un individuo sospechoso que rondaba la sección de ropa femenina. Les dijeron que había acosado sexualmente a una clienta.

Fue arrestado a poca distancia de la tienda después de que llegó la policía.

«Mientras estaba en la sección de mujeres, se observó al sospechoso siguiendo a una clienta, agachándose cerca de ella y participando en una conducta lasciva al olerle las nalgas de manera inapropiada», indicó un comunicado de prensa de la policía en ese momento.

Crowder es un delincuente sexual registrado que actualmente se encuentra en libertad condicional. Tiene antecedentes de delitos similares que se remontan a 2021 en Glendale y Burbank, incluyendo un incidente que se viralizó después de que una mujer publicara un video de él oliéndola en TikTok.

El video se publicó poco después de que Crowder fuera arrestado por merodear afuera de una casa en Glendale . Al mismo tiempo, la esposa de la estrella de la NBA y exjugador de los Lakers, Robert Horry, recurrió a redes sociales y afirmó que él también presuntamente había acosado a su hija.

Los registros del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California indican que Crowder cumplió condena por diversos delitos, como posesión de sustancias controladas, allanamiento de morada y robo. Recientemente, fue encarcelado en julio de 2024 por intento de allanamiento de morada en primer grado. Aunque fue sentenciado a tres años, recibió crédito pre-sentencia por el tiempo cumplido y participó en actividades para obtener créditos durante su encarcelamiento, y fue puesto en libertad condicional en junio de 2025.

