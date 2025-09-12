Adolescente le quitó la vida a su padre por defender a su mamá

Un lamentable hecho de violencia intrafamiliar se registró en la madrugada de este domingo 7 de septiembre en el municipio de Armero Guayabal (Colombia), donde un hombre de 36 años perdió la vida tras una confrontación que terminó de la peor manera.

La tragedia

La víctima fue identificada como Alexander Navarro, quien resultó herido con un arma cortopunzante durante una riña que se presentó en un establecimiento comercial del municipio.

Pese a ser trasladado con urgencia a un centro asistencial, los médicos confirmaron su deceso debido a la gravedad de las lesiones.

Una menor, señalada como responsable

Según las primeras versiones de las autoridades, el ataque habría sido cometido por una adolescente, hija de la víctima y su pareja, quien presuntamente intervino para defender a su madre en medio de un episodio de agresión física.

La situación, que comenzó como una riña familiar, escaló rápidamente hasta convertirse en un desenlace fatal que hoy tiene consternada a toda la comunidad.

Actuación de las autoridades

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelantó los actos urgentes y dejó a la menor a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Mientras se adelanta el proceso judicial, se evaluará la situación de la adolescente y el contexto de violencia intrafamiliar que rodeaba a la familia.

Cactus24 (12-09-2025)

