Sistema de Gestión de Riesgo desplegado ante siniestro en fábrica Gallo Verde

Funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo se encuentran desplegados en el municipio San Francisco del estado Zulia, brindando atención inmediata a los lesionados de la explosión de la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde, así lo dio a conocer el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz a través de sus redes sociales.

En la publicación informó que trabajan intensamente en el control del incendio y que a la hora se ha logrado el «confinamiento de las llamas; y nuestros servidores públicos actúan con compromiso y celeridad». Asimismo, priorizan la asistencia de 20 afectados y la contención total del fuego.

La institución anunció que, una vez controlada la emergencia, «se dará inicio al proceso de investigación para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes».

Según algunos medios regionales, se dieron dos explosiones que se registraron en el galpón donde funciona la fábrica, lo que generó una onda expansiva que se sintió a kilómetros de distancia en casi todo Maracaibo y San Francisco. Además, una gran humareda blanca se pudo divisar a kilómetros del lugar del hecho.

Cactus24 (11-09-2025)

