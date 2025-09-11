Preso por hurto en el Hospital de Coro

Funcionarios del CCP-01 de Polifalcón aprehendieron a Edgar Alexander Samarripa Jiménez, un venezolano de 52 años, por su presunta implicación en un hurto en el Hospital General de Coro.

La intervención se llevó a cabo tras un llamado del personal de seguridad del hospital, quienes informaron sobre un ciudadano sorprendido en flagrante delito en el área de botadero de basura.

El detenido fue trasladado al Centro de Coordinación N° 01 para realizar las diligencias correspondientes, y se notificó a la fiscal I del Ministerio Público, la abogada Karlimar Córdova.

Cactus24 11-09-2025

