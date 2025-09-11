Netanyahu firma un plan de asentamientos que divide Cisjordania: “No habrá un Estado palestino”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó este jueves un plan de asentamientos en Cisjordania, que prevé la construcción de más de 3.000 viviendas y, por lo tanto, dividiría el enclave palestino en dos, separándola de Jerusalén Este.

“Dijimos que no habría un Estado palestino y, de hecho, no habrá un Estado palestino. Este lugar nos pertenece”, declaró Netanyahu durante un evento en el asentamiento de Maale Adumim, tras plasmar su rúbrica, junto a la del ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, en el acuerdo del llamado E1.

En respuesta a Netanyahu, el portavoz de la Presidencia palestina, Abú Rudeina, aseguró que “el Estado palestino existe con el reconocimiento mundial”, ya que más de 140 países miembros de Naciones Unidas lo reconocen como tal. “El reconocimiento internacional continúa”, reafirmó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias WAFA.

Por su parte, el vicepresidente palestino, Husein al Seij, aseveró que “el Estado palestino surgirá, le guste o no a la gente, lo acepte o no”, agregando que “ni el E1 ni ninguna otra medida de ocupación impedirá que el pueblo palestino alcance sus legítimos objetivos nacionales”.

El plan urbanístico israelí, que recibió en agosto la aprobación final del Ministerio de Defensa, abarca unos 12 kilómetros cuadrados, denominada zona E1, y conecta Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim. La idea es duplicar su población con hasta 35.000 nuevos residentes para los próximos años.

Su construcción dividiría Cisjordania en dos, una al norte y otra al sur, haciendo casi imposible la creación de un Estado palestino conectado. Tal y como el propio Smotrich se encargó de celebrar hace una semana cuando presentó el plan, ahora aprobado por un comité que depende del Ministerio de Defensa.

