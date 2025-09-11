Nepal recapturó a más de 200 presos de los miles que se fugaron durante las caóticas protestas

Las autoridades de Nepal habían recapturado este este jueves a más de 200 de los 13.500 reos que se fugaron de las cárceles esta semana, aprovechando el caos de las violentas protestas con saldo de 19 muertos y que llevaron a la renuncia del primer ministro.

Las protestas empezaron el lunes en Katmandú y en otras ciudades, contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y contra la corrupción. El primer ministro, KP Sharma Oli, anunció su dimisión el martes, durante una jornada marcada por los disturbios en la que manifestantes quemaron la sede del Parlamento, edificios del gobierno, un centro comercial y un hotel Hilton Hotel.

El ejército nepalí informó este jueves que ya capturó a 192 de los presos que se fugaron de la prisión de Rajbiraj, en el sureste.

En otra prisión de Ramechhap, al este de Katmandú, se produjeron enfrentamientos y el ejército nepalí «abrió fuego, hiriendo a 12 presos y matando a dos», añadió el ejército.

Por otro lado las patrullas fronterizas de India afirmaron que detuvieron a decenas de fugitivos que intentaban cruzar la frontera y que los entregaron a las autoridades nepalíes.

«Detuvimos y entregamos a al menos 60 presos que se habían fugado de varias cárceles nepalíes», declaró un funcionario de la patrulla de frontera de India, que habló bajo condición de anonimato.