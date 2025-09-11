Murió Eduardo Serrano, ícono de la televisión venezolana

La familia del reconocido actor venezolano Eduardo Serrano anuncia con profundo dolor el fallecimiento de este ícono de la televisión y el teatro latinoamericano, ocurrido hoy a los 82 años, tras una valiente batalla contra el cáncer de pulmón con metástasis cerebral.

Serrano, quien residía en Miami junto a su familia, deja un legado imborrable de más de seis décadas de dedicación al arte escénico, habiendo conquistado generaciones con su carisma, versatilidad y profesionalismo.

Nacido el 30 de noviembre de 1942 en Caracas, Venezuela, Andrés Eduardo Serrano Acevedo descubrió su pasión por la actuación a temprana edad. A los 14 años, abandonó sus estudios para debutar en el teatro universitario de la Universidad Central de Venezuela, donde trabajaba como telefonista. Su carrera despegó en la década de 1960, inicialmente en el doblaje de películas, prestando su voz a producciones internacionales junto a figuras como Bienvenido Roca y Frank Maneiro. Pronto, se incorporó a RCTV como figura de entretenimiento, consolidándose como uno de los galanes más queridos de la televisión venezolana.

Serrano brilló en innumerables telenovelas que marcaron la era dorada de la pantalla chica, interpretando roles protagónicos y antagónicos con igual maestría. Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentran «Emilia» (1979), junto a Elluz Peraza, por la que recibió el Premio Meridiano de Oro como Actor de TV Galán Joven; *Las Amazonas* (1985), «Marianela», «La Heredera», «La Zulianita», «Laura y Virginia», «Viva la Pepa», «Mujercitas» y «La Mujer Perfecta». En producciones internacionales como «Juana la Virgen», encarnó al inolvidable villano Rogelio Vivas, un personaje que trascendió fronteras y se grabó en la memoria colectiva de Latinoamérica. Su filmografía incluye películas como *Tosca, la verdadera historia* (2001), *Cumbres Borrascosas* (1976) y *Cuando se quiere ser feliz* (1972), mientras que en el teatro y la radio se destacó como director, productor y actor de radioteatros y radionovelas.

En el plano personal, Serrano fue un hombre de familia ejemplar. Estuvo casado con la actriz Carmen Julia Álvarez (1968-1975), la cantante Mirtha Pérez (desde 1978) y Haidy Velázquez (desde 1995). Padre de tres hijos –la actriz Magaly Andreina Serrano, Miguel Eduardo y Leonardo Andrés– y abuelo de Víctor Andrés, su vida estuvo marcada por el amor y la generosidad, valores que transmitió tanto en la ficción como en la realidad.

Cactus24 (11-09-2025)

