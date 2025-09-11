Mujer dejó los niños a una vecina y apareció dos semanas después

Eudimar Carolina Marín Jiménez de 27 años de edad, fue detenida por funcionarios del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Anaco (IAPM Anaco) por la presunta comisión del delito de abandono de sus hijos en Anozátegui.

Por medio de la información que suministró el cuerpo de seguridad, el procedimiento se inició el pasado 28 de agosto, cuando funcionarios del Servicio de Investigación Penal (S.I.P.), recibieron una denuncia formal por parte de una ciudadana, quien manifestó que Eudimar le había dejado a su cuidado a sus dos hijos, de 2 y 4 años de edad, y se había ausentado del municipio.

La mujer relató que, a pesar de los intentos de comunicación telefónica, la madre no respondió e incluso expresó que «no la molestaran». «Ante esta situación, los efectivos contactaron a una consejera de Protección de Niño, Niñas y Adolescente (Cpnna), quien se trasladó al comando policial. Al no comparecer ningún familiar, se procedió a dejar a los menores bajo resguardo en una casa hogar de la localidad».

Fue apenas este martes, 12 días después de dejar a sus hijos, que la madre se presentó ante el Cpnna. Allí fue detenida por Polianaco.

El caso fue notificado al Fiscal 12° del Ministerio Público.

Cactus24 (11-09-2025)

