Llega a Buenos Aires primer vuelo con argentinos deportados por Estados Unidos

El primer vuelo con personas deportadas desde Estados Unidos hacia Argentina bajo la actual gestión de Donald Trump aterrizó en Buenos Aires en la madrugada del jueves 11 de septiembre.

La operación incluyó diez ciudadanos argentinos que habían sido detenidos en distintas ciudades del país norteamericano por causas migratorias y fue ejecutada con discreción, sin anuncios oficiales ni presencia de autoridades argentinas.

La aeronave, un Boeing 767-300 de la empresa privada Omni Air International, partió desde Texas con escalas en Luisiana, Bogotá y Belo Horizonte, donde descendió otro grupo de deportados brasileños. Finalmente, aterrizó en la terminal internacional de Ezeiza a las 3:17 de la madrugada.

El operativo generó confusión entre los familiares, quienes aguardaban en la zona de arribos internacionales sin ser notificados del cambio de protocolo. Sin aviso previo, los deportados fueron trasladados directamente al sector FBO, una terminal privada del aeropuerto. Allí se realizaron los trámites migratorios y fueron entregadas las pertenencias personales en bolsas plásticas blancas. Quienes no tenían familiares presentes fueron subidos a vehículos oficiales.

Entre los deportados se encuentran personas con residencia prolongada en Estados Unidos, hijos nacidos en ese país y permisos de trabajo vigentes.

Las causas de la deportación fueron variadas: vencimiento de visa, entradas irregulares, antecedentes menores o solicitudes de asilo rechazadas. En algunos casos, los familiares denunciaron que las expulsiones se produjeron pese a contar con documentación en regla o incluso ciudadanía en otros países.

La lista de los diez ciudadanos argentinos incluidos en este primer vuelo fue confirmada por medios locales. Entre ellos se encuentran Luciana Lopresti, Daniel Céspedes, Maximiliano García, Mario Robles y Marcos Ontivero. Algunos pasaron semanas detenidos en centros ubicados en zonas alejadas, bajo condiciones restrictivas y con contacto limitado con el exterior.

El Gobierno de Javier Milei no ha emitido declaraciones oficiales ni desplegado protocolos de asistencia o acompañamiento, hasta el momento.

Cactus24 11-09-2025

