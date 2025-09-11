Imputan homicidio intencional a conductor que causó muerte de dos personas en la ARC

El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informa que el conductor que causó un accidente donde una persona resultó lesionada y dos perdieron la vida, fue detenido para ser imputado por el ministerio público de Carabobo.

Saab lo identificó como Félix Cecilia y adelantó que será procesado por el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual.

El detenido conducía bajo los efectos del alcohol por el kilómetro 179 de la Autopista Regional del Centro, de manera irresponsable e imprudente y a exceso de velocidad, ocasionando el accidente de tránsito con el fatal desenlace.

Cactus24 11-09-2025

