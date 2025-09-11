Horror en el zoológico de Bangkok: Leones atacan a un cuidador hasta la muerte frente a los visitantes

Un trágico incidente ocurrió en el zoológico Safari World de Bangkok el miércoles 10 de septiembre, donde un cuidador de 58 años fue atacado a muerte por una manada de leones frente a los horrorizados visitantes, según informó el Bangkok Post .

El cuidador, identificado como Jian Rangkharasamee, llevaba más de 20 años trabajando en el zoológico. Violando los protocolos de seguridad, supuestamente salió de su coche dentro del recinto de los leones, lo que provocó el ataque fatal.

El terrible incidente ocurrió en Safari World de Bangkok, un popular zoológico al aire libre y atracción turística. Los leones atacaron a Rangkharasamee durante unos 15 minutos antes de que lo rescataran y lo llevaran de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto.

Según informes locales, los visitantes observaron el incidente en estado de shock y algunos incluso intentaron intervenir tocando la bocina y gritando para distraer a los leones.

Según The Thaiger , el coronel Dr. Thawatchai Kanchanarin, ex profesor y cirujano del Hospital Phra Mongkut Klao, dijo que el cuidador del zoológico fue atacado justo después de salir de su vehículo.

Al principio, algunos pensaron que los leones conocían al agente, posiblemente asumiendo que era el dueño o el cuidador. Los leones continuaron mordiendo durante unos 15 minutos antes de que los agentes pudieran intervenir.

Attapol Charoenchansa, director general del Departamento de Vida Silvestre, afirmó que el ataque aparentemente ocurrió mientras los leones comían. «Se supone que uno de ellos no estaba de buen humor y comenzó el ataque», declaró.

Safari World expresó sus condolencias y se comprometió a revisar las medidas de seguridad. PETA, organización defensora de los derechos de los animales, solicitó la reubicación de los leones en un santuario, enfatizando los riesgos inherentes al manejo de animales salvajes.

Cactus24 (11-09-2025)

