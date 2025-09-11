Hombre permaneció 29 minutos bajo el agua sin respirar: ¿cómo lo hizo?

El 14 de junio de 2025, el apneísta croata Vitomir Maričić batió el récord mundial de apnea estática asistida con oxígeno al permanecer sumergido durante 29 minutos y 3 segundos sin respirar. Parece sacado de una historia de ciencia ficción, pero esta impresionante hazaña de resistencia fue cuidadosamente planificada y respaldada por un control mental excepcional.

Al escuchar que alguien contuvo la respiración bajo el agua durante casi media hora, es natural sentirse escéptico. Después de todo, el récord clásico masculino de apnea estática lo ostenta desde 2009 el francés Stéphane Mifsud, quien logró 11 minutos y 35 segundos sin respirar.

Pero este récord es diferente: pertenece a la categoría de buceo asistido con oxígeno. A diferencia de las típicas inmersiones en apnea, Maričić inhaló oxígeno puro durante más de 10 minutos antes de sumergirse. Respirar oxígeno puro satura los pulmones y el torrente sanguíneo, lo que permite al cuerpo contener la respiración mucho más tiempo que la inhalación de aire normal. Este método de preparación está totalmente regulado y es legal en este deporte.

De hecho, las reglas oficiales de Guinness World Records permiten a los atletas hasta 30 minutos de respiración de oxígeno puro antes de bucear, y dicha respiración previa de oxígeno se considera segura cuando se realiza con moderación y bajo supervisión.

¿Qué hace que la apnea asistida por oxígeno sea especial?

La diferencia clave radica en que la apnea asistida por oxígeno proporciona a los buceadores una reserva de oxígeno mucho mayor . Esto les permite superar límites que se creían imposibles hace apenas unos años.

Por ejemplo, en 2021, Budimir Šobat pre-respiró oxígeno puro durante 30 minutos antes de contener la respiración bajo el agua durante 24 minutos y 37 segundos. La hazaña de 29 minutos de Maričić superó esa cifra en casi cinco minutos, demostrando la importancia de una fisiología y una técnica bien entrenadas.

Esta extraordinaria hazaña tuvo lugar bajo la atenta mirada de los jueces de Guinness, que garantizaron que todos los procedimientos siguieran los estándares oficiales.

Vitomir Maričić

Aguantar la respiración durante minutos ya es difícil, pero superar los 20 minutos requiere más que solo capacidad pulmonar. Requiere un entrenamiento físico intenso y, sobre todo, una mente férrea.

Maričić enfatizó la importancia del control mental durante el proceso: «Después de los primeros 20 minutos, el desafío se sentía más soportable mentalmente, a pesar de las intensas contracciones del diafragma». A medida que el dióxido de carbono se acumula en el cuerpo, los calambres en el diafragma hacen que la necesidad de respirar sea casi insoportable. Mantener la calma y la relajación es vital para combatir el pánico natural del cuerpo.

Esta batalla mental es donde muchos atletas alcanzan su límite. La hazaña de Maričić demuestra el dominio del cuerpo y la mente en perfecta armonía.

