Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera

El cantante colombiano Brandon López Orozco, más conocido como Beéle, y la modelo venezolana Isabella Ladera se vieron envueltos en una nueva polémica tras revelarse la segunda parte de un video íntimo que se filtró.

La tarde de este miércoles, las redes sociales se inundaron con el nuevo material, que muestra a los famosos manteniendo relaciones íntimas. Esto ocurre luego de que el pasado fin de semana se divulgara un primer video que circuló ampliamente en plataformas digitales y generó gran controversia.

En apariencia, el nuevo video tiene una duración aproximada de seis minutos con doce segundos, mientras que el primero fue similar, aunque con algunos segundos más.

Tras la filtración inicial, Ladera fue la primera en pronunciarse por medio de un comunicado en sus redes sociales, en el que responsabilizó al cantante de haber divulgado el video y expresó lo afectada que se encontraba por la situación.

Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido.

Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme, señaló Ladera hace algunos días.

Por su parte, el cantante colombiano se pronunció mediante un comunicado de prensa emitido por su representante legal, en el que negó rotundamente haber sido quien filtró el video, pues aseguró que la situación lo afecta tanto a él como a Ladera.

En representación legal de Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, nuestros equipos legales rechazamos de manera categórica la difusión en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas, se indica en el comunicado.

Ambas partes manifestaron que estaban tomando acciones legales ante lo ocurrido; sin embargo, no se han vuelto a pronunciar.

Cactus24 (11-09-2025)

