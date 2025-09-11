Federación Inglesa acusa al Chelsea de 74 cargos por infringir las reglas de agentes

La Federación Inglesa (FA) acusó al Chelsea de infringir las reglas de traspasos desde 2009 a 2022 en lo que a agentes, intermediarios e inversión de terceros se refiere, lo que podría acarrearle una sanción.

En Inglaterra informan que estas supuestas irregularidades, concentradas especialmente entre 2010 y 2016, “se refieren principalmente a pagos a agentes que no se han declarado correctamente en los libros”. Registros los cuales el Chelsea habría facilitado a la FA.

Los blues se enfrentan a una posible sanción. Según The Times, “ahora se creará una Comisión Reguladora independiente para examinar los cargos, la cual podrá imponer una serie de sanciones que van desde multas económicas y prohibiciones de fichajes hasta deducciones de puntos. Las autoridades se enfrentan al dilema de hasta qué punto los nuevos propietarios deben asumir la responsabilidad de las acciones del régimen anterior”.

Comunicado del Chelsea

“El Chelsea FC se complace en confirmar que su colaboración con la FA en relación con los asuntos que el club mismo comunicó está llegando a su fin. El grupo propietario del Club completó la adquisición del club el 30 de mayo de 2022. Durante un exhaustivo proceso de diligencia debida previo a la compra, el grupo propietario tuvo conocimiento de la posible incompleción de la información financiera relativa a transacciones históricas y otras posibles infracciones de las normas de la FA. Inmediatamente después de la compra, el Club comunicó estos asuntos a todos los organismos reguladores pertinentes, incluida la FA”.

Cactus24 11-09-2025

