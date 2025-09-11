Fallece el reconocido periodista Martí Hurtado

El periodismo falconiano está de luto. Hoy 11 de septiembre, a los 71 años, falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Dr. Rafael Calles Sierra de Punto Fijo, el destacado periodista Martí Hurtado Pimentel. Su partida deja un profundo vacío en el gremio y en el estado Falcón, donde se consolidó como una figura clave y pionera de la comunicación.

Martí Hurtado, formado en la Universidad del Zulia, fue un profesional con una trayectoria impresionante. Se destacó en medios nacionales como los diarios Panorama y el canal Venevisión donde fue el primer corresponsal del estado Zulia.

También es recordado por su programa de entrevistas «A Plomo Limpio» en Radio Paraguaná 880 AM y Falconía Televisión.

Su labor también lo hizo acreedor de múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera. Uno de estos galardones lleva incluso su nombre.

Desde el año 2020, Martí participaba en el programa de opinión «Entre Periodistas» por La FM Mundial 93.7. Se retiró de la vida pública a principios de julio debido a problemas de salud.

La partida de Martí Hurtado es una pérdida irreparable para el periodismo, un gremio al que dedicó su vida con pasión y profesionalismo.

En nombre de todo el equipo de Cactus24, extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y allegados, así como también al gremio periodístico.