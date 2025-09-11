Explosión en fábrica de fuegos artificiales sacude Maracaibo

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Pasadas las 9 de la mañana de este jueves 11 de septiembre, los habitantes de la zona industrial entre Maracaibo, capital del estado Zulia, y San Francisco, escucharon un estruendo desde una de las fábricas que operan en el lugar.

La onda expansiva fue tan grande que podía verse desde lejos y las detonaciones duraron hasta mucho después del primer estruendo.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Vecinos y periodistas locales informaron que se habría originado en una empresa de fuegos artificiales.

Se espera que las autoridades informen si hay víctimas humanas por este hecho que alcanzó algunas viviendas.

En 2006 ocurrió una explosión similar en el mercado popular conocido como Las Playitas, que dejó ocho muertos y 25 heridos.

Cactus24 (11-09-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor