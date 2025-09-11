Delcy Rodríguez: Ultraderecha venezolana está al servicio del plan para invadir a Venezuela

“Es el extremismo venezolano al servicio del plan que busca tomar posesión de la tierra de Bolívar, de Chávez, para las actividades ilícitas y de las grandes transnacionales del crimen y del narcotráfico”, denunció la vicepresidenta Ejecutiva República, Delcy Rodríguez, durante la Plenaria Extraordinaria del PSUV.

Reiteró que se ha visto la extrema oposición venezolana, con María Corina Machado quien tiene alianza con sectores del narcotráfico, de Colombia, México y Ecuador. “Pretenden asegurarse del territorio nacional para actividades ilícitas del narcotráfico y del crimen organizado. Hemos visto el pacto de la extrema derecha venezolana de Juan Guaidó con narcotraficantes colombianos”, precisó.

Por otra parte, enfatizó que no es casual que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ahora tenga el nombre de Departamento de Guerra EE. UU., ahora buscan declararle la guerra al planeta entero, a su vez, Rodríguez recordó que comenzaron una guerra comercial para poder financiar su déficit fiscal violenta.

Cactus24 11-09-2025

