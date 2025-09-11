Decarlos Brown Jr., agresor de la ucraniana Iryna Zarutska, reveló el motivo del apuñalamiento

El hombre sin hogar trastornado de 34 años, Decarlos Brown Jr, quien fue acusado de atacar a una mujer ucraniana de 23 años en un tren de Charlotte, estaba en la calle a pesar de un historial de casi 20 años de violencia, arrestos y enfermedad mental documentada.

Tracey Brown, hermana del agresor, relató a CNN que su hermano llevaba años convencido de que el gobierno le había implantado un chip en el cuerpo.

En una conversación telefónica desde la cárcel, compartida por medios como Daily Mail, Brown intentó explicar lo ocurrido. En el audio se le escucha decir que no fue él quien mató a Zarutska, sino “el material en su cuerpo” que lo obligaba a actuar.

Fue arrestado al menos 14 veces

Quedó en libertad bajo fianza sin dinero en efectivo después de que el magistrado lo liberara con una «promesa escrita» de presentarse ante el tribunal.

Según varios informes de prensa, Decarlos fue arrestado al menos 14 veces en Carolina del Norte por diferentes delitos, incluyendo asalto, robo, hurto y posesión de armas de fuego, desde 2007.

Según la cadena de televisión local WSCO, su madre admitió que de niño padece esquizofrenia y que nunca debería permitírsele vagar por las calles.

Era un hombre libre hasta que la policía lo arrestó por apuñalar a la ucraniana Iryna Zarutska en el tren, mientras ella regresaba a casa del trabajo.

Unas escalofriantes imágenes de vigilancia publicadas la semana pasada muestran a Zarutska revisando su teléfono después de subir a la línea Lynx Blue en Charlotte. Se ve a Brown, con una sudadera roja, sacando una navaja, de pie sobre ella y apuñalándola varias veces en el cuello.

Murió en el lugar de los hechos ante la conmoción de los pasajeros. El ataque ha provocado indignación nacional, y muchos señalan fallos sistémicos que dejaron en libertad a un reincidente violento.

Cactus24 (11-09-2025)

