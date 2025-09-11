Cubano José Alberto Domínguez gana la quinta etapa de la Vuelta a Venezuela en Araure

El ciclista cubano José Alberto Domínguez, integrante de la Selección Nacional de Cuba, conquistó este jueves la quinta etapa de la 62ª edición de la Vuelta a Venezuela Mindeporte, tras una escapada decisiva en los kilómetros finales del recorrido entre Carora (Lara) y Araure (Portuguesa). Domínguez cruzó la meta en solitario con un tiempo de 5h 07m 43s, logrando la primera victoria para su país en esta competencia.

La etapa, caracterizada por temperaturas elevadas y una ruta llana de 197.9 km sin ascensos puntuables, favoreció a los corredores con mayor resistencia y capacidad táctica en los sectores finales, informa Portuguesa al día.

RESULTADOS DESTACADOS DE LA ETAPA

José Alberto Domínguez (Selección de Cuba) – 5h 07m 43s

Cristian Damián Vélez (GW-Erco Shimano) – mismo tiempo

Luis Gómez (Fina Arroz-Banca Amiga) – mismo tiempo

Otros destacados:

4º: Leangel Meneses (Tavfer-Ovos Matinados)

5º: Edwin Torres (Lotería del Táchira)

6º: Jad Colmenares (Universidad UPTAIET)

Domínguez, visiblemente emocionado, dedicó su triunfo al trabajo colectivo:

«Esta victoria es para Cuba y para todos los que han creído en mí. Sabía que era una etapa para escapistas, aguanté el calor y di todo en el final».

Por su parte, Luis Guillermo Mora (Gobierno de Trujillo) mantuvo el maillot amarillo de líder general con un tiempo acumulado de 19h 52m 26s, seguido por Juan Carlos López (GW-Erco Shimano) a 43 segundos.

La competencia entrará en su fase decisiva con la jornada doble del viernes, que incluirá una contrarreloj individual y una etapa montañosa, donde se esperan cambios significativos en la general.//Portuguesa al día

Cactus24 11-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.