Cabello: Estamos preparados para sostener «una guerra prolongada» contra EE.UU.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que desde hace tiempo el país está preparado para sostener «cualquier guerra prolongada».

Cabello niega que se trate de una presencia militar para combatir el narcotráfico.

«Sabemos que eso no tiene nada que ver con drogas. Quieren salir de la Revolución Bolivariana, lo que ellos (EE.UU.) llaman un ‘cambio de régimen’. Nosotros estamos preparados desde hace tiempo para cualquier guerra prolongada. Este pueblo está preparado y, para sorpresa de muchos lacayos, hasta sectores opositores se han sumado a la iniciativa de defender la patria», dijo Cabello en su programa Con el Mazo Dando.

En ese sentido, el también ministro de Interior, Justicia y Paz sostuvo que «las agresiones y el asedio» estadounidense solo son un pretexto porque Venezuela no es productora de droga, pero sí tiene recursos naturales que le interesan a EEUU; La nación bolivariana «no produce drogas, no siembra coca, no siembra marihuana y el tráfico es despreciable». Pero, apuntó, «tiene petróleo, tiene gas, tiene oro, tiene coltán», y, además, «tiene dignidad», algo que «se les ha olvidado» en Washington.

«A la hora de defender la patria se vale todo, menos hacerse el pendejo para no defenderla. Y el que crea que eso va a ser una gripe, un estornudo, está equivocado. […]. Se van a llevar una sorpresa los enemigos de fuera. Y también los de adentro», aseveró, para luego recalcar que quienes apuestan por una agresión contra Venezuela deben entender a qué se enfrentan.

Por último, afirmó que Caracas ha estado tomando acciones defensivas en las últimas semanas. «En el fondo, es la misma guerra desde hace 500 años. Nos quieren colonia y nosotros no vamos a ser colonia de nadie», aseveró.

Cactus24 (11-09-2025)

