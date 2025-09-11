Brasil condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

La Primera Sala del Supremo de Brasil logró este jueves una mayoría de tres votos a favor, suficiente para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de este delito, Bolsonaro ha sido declarado culpable de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal, daños calificados contra el patrimonio de la Unión y por deterioro de patrimonio protegido.

la jueza de la Corte Suprema brasileña Carmen Lúcia Antunes Rocha, fue quien profirió el voto decisivo para condenarlo por intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho, entre otros delitos.

Es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente y sus más estrechos colaboradores son punidos por un intento de golpe de Estado.

Cactus24 11-09-2025

