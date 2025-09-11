«Bocha» Batista tras ser destituido: Al no lograr el objetivo trazado nos lleva a dar un paso al costado

Fernando «Bocha» Batista anunció este miércoles 10 de septiembre, a través de su cuenta en X, que finalizó su relación con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) como técnico de la Vinotinto.

La decisión se tomó de mutuo acuerdo con la FVF, concluyendo su etapa tras la eliminación de Venezuela de las eliminatorias para el Mundial de 2026.

Batista explicó que el objetivo principal de su gestión era clasificar a Venezuela a un Mundial por primera vez, y al no lograrlo, decidió hacerse a un lado.

Agradeció a la FVF por su apoyo, destacando el respaldo del presidente de la institución, Jorge Giménez.

Durante su gestión, que comenzó en 2022, la Vinotinto registró 5 victorias, 3 empates y 10 derrotas en las eliminatorias.

A pesar de momentos destacados, como victorias contra Chile y Paraguay, la derrota 6-3 ante Colombia en Maturín selló la eliminación del equipo.

Batista también reconoció a los jugadores y a la afición, valorando la disciplina y el compromiso de los jugadores y agradeciendo al pueblo venezolano su apoyo.

La FVF aún no ha anunciado quién asumirá el cargo de entrenador. Con un amistoso contra Argentina programado para el 10 de octubre en Miami, la federación debe definir pronto al nuevo entrenador para liderar el próximo ciclo de la Vinotinto.

Cactus24 (11-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.