Bad Bunny deja a EEUU fuera de su gira por temor a redadas de ICE en los conciertos

El cantante puertorriqueño Bad Bunny reveló que la principal razón por la que dejó a Estados Unidos fuera de su gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos’ son las redadas que está realizando el gobierno del presidente Donald Trump.

En una entrevista con la revista i-D publicada este miércoles, el cantante contó que tomó esa decisión porque “estaba la cuestión de que el f***n ICE podía estar fuera (del concierto). Y es algo de lo que hablábamos y nos preocupaba mucho”.

Las redadas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en establecimientos que son frecuentados por latinos e inmigrantes indocumentados se han intensificado en los últimos meses.

El cantante dijo que los fanáticos de su música pueden viajar a Puerto Rico a escucharlo si así lo desean.

“Hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio: he actuado allí muchas veces. Todos (los espectáculos) han sido un éxito…He disfrutado conectando con latinos que viven en EEUU. Pero en concreto, para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de EEUU… La gente de EEUU podría venir aquí a ver el espectáculo”, dijo.

El puertorriqueño tenía planeados 24 conciertos en estadios de Latinoamérica, Europa, Asia y Australia, la gira se amplió a 57 presentaciones debido a la alta demanda.

Cactus24 11-09-2025

