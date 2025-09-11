Apareció dos años después de la separación para agredir brutalmente a su expareja

Johanny José González Yzarra, de 48 años, fue detenido por presuntamente agredir físicamente a su expareja sentimental, una mujer de 44 años, en el sector Caobo B de la parroquia Alto Barinas.

La detención fue ejecutada por la Coordinación de Investigaciones de los Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Barinas, luego de una investigación de campo y entrevistas que permitieron esclarecer los hechos. Según el reporte oficial, González Yzarra se presentó en la vivienda de la víctima dos años después de la separación. Tras una discusión acalorada, la agredió con sus puños y, en reiteradas ocasiones, con una pistola en la cabeza, presuntamente motivado por no aceptar el fin de la relación.

Durante el procedimiento, los funcionarios incautaron un arma de fuego tipo pistola calibre 380 mm y cuatro municiones, elementos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía 17° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas.

El Cicpc reiteró su compromiso con la protección de las víctimas de violencia de género y aseguró que continuará trabajando para garantizar justicia y paz en el país.

Cactus24 (11-09-2025)

