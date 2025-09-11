Abuelito se hace viral por su parecido a «Carl Fredricksen» de la película Up

Ramon Altuve celebró sus 71 años, y su hija, Sinai Altuve, compartió en TikTok unas fotos de la celebración con la temática de su propio personaje de Disney. “Celebrando el cumpleaños de mi papá con temática de su propio personaje de Disney”.

La imagen se volvió viral en segundos gracias al increíble parecido de Ramon con Carl Fredricksen, el entrañable personaje de la película Up.

Tras el éxito de las fotos, el cumpleañero tuvo que abrir su propia cuenta de TikTok para sumarse a la diversión.

Cactus24 (11-09-2025)

