A 24 años del 11-Sep. del 2001: El ataque terrorista a las torres gemelas

A las 8:46:37 del 11 de septiembre de 2001, el vuelo 11 de American Airlines se estrellaba contra la Torre Norte del World Trade Center de Nueva York (Estados Unidos). Minutos más tarde, las cadenas de televisión de todo el mundo interrumpían su programación habitual para informar sobre un suceso que pasaría a la historia.

Una serie de cuatro atentados, en la que estarían involucrados un total de 19 miembros de la red yihadista Al Qaeda, que se saldó con la muerte de 3.016 personas (incluidos los 19 terroristas y los 24 desaparecidos) y más de 6.000 heridos. Un trágico suceso que no solo provocó importantes cambios en materia de seguridad, sino en otros campos como el del entretenimiento o el de la tecnología.

Desde entonces ya han pasado 24 años, pero el atentado sigue estando muy presente. Cada 11 de septiembre, muchas son las personas que recuerdan este evento que paralizó el mundo. Mientras que algunas recuerdan dónde se encontraban cuando se enteraron de la noticia, otras se agarran a diferentes teorías conspirativas para dar sentido al ataque.

Mientras tanto, y a pesar de que ya han pasado más de dos décadas desde que tuviera lugar el suceso, todavía continuamos descubriendo nuevos detalles sobre el mismo. Hace apenas unos años, Jason Scott publicaba en su cuenta de Flickr más de 2.400 imágenes de la Zona Cero después de los ataques de Nueva York. Unas fotografías, tomadas por un obrero varias horas después del suceso, que fueron recuperadas de un CD que salió a subasta el mes de junio de 2019.

A pesar de que los CDs de esa época suelen estar bastante estropeados, el equipo liderado por el archivista Jonathan Burgess pudo recuperar las imágenes, tal y como reconoce a la BBC: «Es un milagro que los discos se hayan transferido tan bien. Los CDs de esa época suelen estar muy manchados».

Cactus24 (11-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.