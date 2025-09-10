Trump anuncia muerte del activista conservador Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del activista conservador Charlie Kirk, de 31 años, a quien dispararon este miércoles cuando daba una charla en la Universidad de Utah Valley.

En un mensaje en Truth Social, Trump escribió: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”.

Kirk surgió durante la primera campaña presidencial del presidente Donald Trump como una voz definitoria del incipiente movimiento conservador juvenil. Desde su fundación en 2012, Turning Point USA afirma haberse convertido en “la organización activista juvenil conservadora más grande y de más rápido crecimiento del país”.

También era el CEO de Turning Point Action, una rama 501(c)(4) de Turning Point USA que se dedica a la defensa política.

Era presentador del popular podcast, “The Charlie Kirk Show”, y escribió tres libros, incluido “The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future”.

Su aparición el miércoles en la Universidad Utah Valley fue la primera parada de la gira “The American Comeback Tour” de Turning Point USA. Kirk tenía previsto viajar a campus universitarios y debatir con estudiantes durante un segmento de “Prove Me Wrong Table”.

Cactus24 10-09-2025

