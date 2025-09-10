“Se nota que nos están juzgando”: la pareja que desafía todos los prejuicios a pesar de la diferencia de estatura

La brasileña Elisane da Cruz Silva, reconocida como la mujer más alta de Brasil con 2,06 metros de estatura debido a un caso de gigantismo, se ha convertido en influencer compartiendo su día a día y los retos que enfrenta.

Está casada con Francinaldo da Silva Carvalho, de 1,62 metros, con quien mantiene una relación que ha generado gran atención en redes sociales por la diferencia de 44 centímetros entre ambos.

A través de sus publicaciones, Elisane revela los estigmas y prejuicios que aún sufren, al tiempo que busca inspirar a otros mostrando que el amor y la vida en pareja no deben estar condicionados por las apariencias físicas.

Según contó Francinaldo, se “enamoró” rápidamente. “Es alta, pero muy bonita, con una cara hermosa”, dijo en una entrevista con el medio Truly. Apenas dos años después de conocerse, la pareja se casó.

Su relación, sin embargo, enfrentó el prejuicio y la crítica tanto online como en el mundo real. “Cuando salimos en público, podemos ver a la gente mirándonos y sonriéndonos. Incluso si no dicen nada, se nota que nos están juzgando”, contó Francinaldo.

Elisane contó que el prejuicio de algunas personas solía ser “demasiado”, lo que le causó mucho sufrimiento y depresión. “Entonces, si dicen algo ahora, ya no presto atención. Simplemente los ignoro. No me gusta pensar en eso”, agregó Elisane.

La familia de Francinaldo también tuvo reparos iniciales, al considerar la relación “extraña” debido a la diferencia de altura. Dudaron de que el matrimonio funcionara, especialmente cuando se mudaron juntos. Sin embargo, sus opiniones cambiaron una vez que vieron la felicidad que se daban mutuamente.

El sueño de Elisane siempre fue ser madre. Lamentablemente, la pareja sufrió un aborto espontáneo de su primer embarazo, que eran gemelos, una pérdida que la dejó en “desesperación” y la hacía llorar sola para que nadie la viera.

Poco después, su tristeza se convirtió en alegría cuando quedaron embarazados de nuevo de su hijo, Angelo, quien ahora tiene tres años. Elisane describió el nacimiento de Angelo como el “momento más feliz” de su vida.

Debido a su estatura extrema, los médicos le habían advertido que quizás no podría tener un parto normal, pero, afortunadamente, todo salió bien cuando Angelo nació sin ningún problema, pesando 2,6 kilogramos.

Hoy, Elisane y Francinaldo disfrutan de una relación amorosa mientras construyen un futuro juntos con su hijo. Elisane insiste en que no están juntos solo por Angelo, sino porque “realmente se gustan” y aman a su familia.

Actualmente, Elisane tiene la aspiración de convertirse en modelo. Francinaldo la apoya plenamente y desea que ella tenga éxito en su carrera de modelaje para que puedan brindarle “un buen futuro” a su hijo y enviarlo a la escuela para que “siga su camino”.

“Para mí, lo más importante es que puedo enseñar a mi familia a estar siempre junta para que no pasemos tiempo discutiendo y también puedo brindar lo mejor a mi hijo y a mi esposa”, dijo Francinaldo.

